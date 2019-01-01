سانشيز يغيب عن الملاعب لشهرين ومانشستر يونايتد في ورطة

تقارير صحفية إنجليزية أكدت إصابة أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع والفريق يعاني الغيابات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز لاعب فريق مانشستر يونايتد سيغيب عن المشاركة مع الفريق لفترة طويلة.

جاء هذا بحسب ما أكد أحد صحفيي شبكة "فوكس سبورتس" والذي شدد أن إصابة اللاعب خطيرة وستبعده عن الملاعب لفترة ربما لنهاية الموسم.

وترواح فترة غياب سانشيز عن المباريات والتدريبات مع مانشستر يونايتد ومنتخب تشيلسي ما بين الستة والثمانية أسابيع وبالتأكيد سيتغيب عن لقاء دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

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وكان سانشيز قد شارك في لقاء مانشستر يونايتد هذا الأسبوع أمام نظيره ساوثهامبتون أساسيًا قبل أن يغادر ملعب المباراة مصابًا في بداية الشوط الثاني.

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان هذا الأسبوع في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برينس.

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جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم قبل أيام على ملعب أولد ترافورد كان قد انتهى لصالح باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء لمانشستر يونايتد.