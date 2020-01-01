سانشيز يرفض تخفيض راتبه بعد أزمة كورونا

سانشيز غير مرحب به في إنتر ولا مانشستر يونايتد

رفض أليكسيس سانشيز محاولات مانشستر يونايتد لتخفيض راتبه تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي وباء كورونا.

العدد من الأندية قررت خفض رواتب لاعبيها لأجل تفادي الأزمة الاقتصادية وعلى رأسها برشلونة التي خفضت الرواتب بنسبة 70%.

وقالت صحيفة "ستاندرد إيفينينج" البريطانية إنّ مانشستر يونايتد يدفع جزءً من راتب سانشيز وطلب تخفيض راتبه خلال هذه الفترة ولكن اللاعب لم يوافق.

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وأوضحت الصحيفة أنّ راتب سانشيز يصل إلى 12 مليون يورو بعقد ينتهي في 2022 مما يعني أنّه يمثل عبئًا اقتصاديًا على الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إنتر يرفض التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية في الصيف المقبل وبنهاية فترة الإعارة بسبب راتبه المرتفع الذي لا يستطيع النيراتزري دفعه.

وأكدت الصحيفة أنّ اللاعب غير مرحب بيه في مسرح الأحلام وأنّ المدرب أوليه جونار سولشاير يرغب في التخلص منه خلال سوق الانتقالات المقبلة سواء بالبيع أو إعارة مرة أخرى.

سانشيز لعب 45 مباراة مع مانشستر يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9 فقط.