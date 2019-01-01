سانشيز يخرج مصاباً ويجلس على مقعد سولشار!
خرج أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد خلال مواجهة الفريق ضد ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ظهر وهو يعرج إلى مقاعد البدلاء.
وكان سانشيز قد عاد لتوه من إصابة، حيث كانت تلك مشاركته الأساسية الأولى منذ 7 نوفمبر، كما كانت الأولى مع المدرب الجديد أولي جونار سولشار، الذي أكد أن الإصابة ليست خطيرة.
وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-0، حيث صنع الهدف الثاني لزميله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما خرج التشيلي في الدقيقة 64 ليحل ماركوس راشفورد بدلاً منه.
أيضاً كان سانشيز قد حل بديلاً في المباراة السابقة أمام نيوكاسل، حيث صنع الهدف الثاني لراشفورد وانتهت المباراة بنفس النتيجة 2-0.
When you sit in the gaffer's seat 😂 pic.twitter.com/6IGhTGj8wV— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019
كما شهد خروج سانشيز واقعة طريقة، حيث اتجه لمقاعد البدلاء وجلس بالخطأ في مقعد المدرب سولشار، قبل أن ينبهه الأخير لهذا الأمر.