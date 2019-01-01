سانشيز يتعهد بالنجاح وإسعاد جماهير مانشستر يونايتد

بداية صعبة للمهاجم التشيلي ولكنه متمسك بالأمل

أكد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، أنه متمسك بالفرصة من أجل النجاح مع النادي الإنجليزي.

الدولي التشيلي انتقل للشياطين الحمر في يناير 2018 قادماً من أرسنال، ولكن الأمور لم تسر على ما يرام.

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سانشيز لعب 41 مباراة وسجل 5 أهداف فقط، كما غاب عن معظم مواجهات الموسم الحالي بسبب الإصابة.

مهاجم يونايتد قال في تصريحات صحية:"أريد إظهار حبي لكرة القدم وإثبات قدراتي للجميع مع النادي".

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وأضاف:"مانشستر نادي مهم جداً، ليس فقط في إنجلترا ولكن على مستوى العالم، أريد جلب بطولة للجماهير يوماً ما".

وتابع:"بالطبع أطمح لإسعاد الجمهور وتسجيل المزيد من الأهداف والتمتع بحصد الألقاب، عندما خسرنا الكأس من تشيلسي الموسم الماضي كنت في قمة الحزن لذلك أريد التعويض قريباً".

وفي نهاية حديثه أكد سانشيز أنه كان يعشق مانستر يونايتد في مرحلة الطفولة، ويطمح لتحقيق حلمه بالنجاح مع النادي الإنجليزي.