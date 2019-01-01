لماذا تغيب سانشيز عن تدريب مانشستر يونايتد؟

وسط شائعات اقترابه من الانتقال لإنتر

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تغيب المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، عن تدريب مانشستر يونايتد اليوم الخميس، ليثير العديد من التساؤلات حول مستقبله.

سانشيز يبدو وأنه على أعتاب الرحيل عن مانشستر، والانتقال لنظيره الإيطالي إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

عدم ظهور صاحب الـ30 عاماً صاحبه حالة من الجدل، حول سفره لإيطاليا من أجل توقيع الكشف الطبي مع إنتر.

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أكد عكس ذلك تماماً، مشيراً للسبب الحقيقي حول تغيب نجم الشياطين الحمر، قبل 24 ساعة من إغلاق الميركاتو في إيطاليا.

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وأوضح أن سانشيز لم يظهر بسبب انشغاله ببعض الإجراءات الخاصة بجواز السفر، من أجل المشاركة بوديات منتخب تشيلي الشهر القادم.

يذكر أن أولي جونار سولشار مدرب يونايتد، كشف هذا الأسبوع عن إمكانية رحيل سانشيز قبل نهاية سوق الانتقالات بأوروبا.