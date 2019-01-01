روما يستهدف استعارة سانشيز

هل يعود سانشيز إلى إيطاليا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت عدة مصادر إعلامية إيطالية أن مفاوضات دائرة بين روما ومانشستر يونايتد لاستعارة الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز.

وتألق سانشيز رفقة تشيلي في كوبا أمريكا الأخيرة وبلغ المربع الذهبي على الرغم من معاناته في اللعب أساسياً مع يونايتد.

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وبدأ الحديث عبر تقرير في راديو "Tele Radio Stereo" قال إن مانشستر عرض سانشيز على روما على سبيل الإعارة.

ونشرت "تيليجراف" و"سكاي" تقارير مشابهة تحدثت عن اهتمام روما باستعارة التشيلي الموسم المقبل.

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وذكر التقرير أن العقبة تكمن في راتب سانشيز البالغ 14 مليون يورو، ولكن طُرحت فكرة أن يتشارك يونايتد في دفع جزء منه.

وشارك سانشيز الموسم الماضي في 20 لقاء بالبريميرليج وسجل هدفاً وحيداً.