سانشيز: الانضمام إلى إنتر أعادني لحب كرة القدم

أليكسيس سانشيز يتحدث قبل مواجهة إنتر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

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قال النجم التشيلي أليكسيس سانشيز إن الانضمام إلى صفوف إنتر الإيطالي كان سببًا في أن يقع في حب كرة القدم من جديد.

وكان سانشيز قد انتقل إلى إنتر قادمًا من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وحول ذلك، قال سانشيز إن الفترة الصعبة التي عاشها مع مانشستر يونايتد في الشهور الأخيرة جعلته يبتعد عن كرة القدم وأجوائها بشكل نسبي.

وأضاف: "كنت أحتاج إلى تجربة جديدة بكثير من الطموحات، تغيير الأجواء والأهداف بالنسبة للاعب تكون مهمة أحيانًا من أجل استعادة شغفه ومستواه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "بمجرد ارتدائي قميص إنتر شعرت بالرغبة في تحقيق النجاحات هنا، النزول إلى الملعب ودعم الجماهير أعطاني الدافع بشكل أكبر وجدد بداخلي الرغبة في النجاح"

وأردف: "يمكنني القول إن الانتقال إلى النيراتزوري أوقعني في غرام كرة القدم من جديد، شعرت بأنني لاعب شاب يبدأ مسيرته الكروية للتو"

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يذكر أن أليكسيس سانشيز كان قد سجل هدفًا وحصل على بطاقة حمراء في المباراة الأولى التي يشارك فيها أساسيًا مع إنتر أمام سامبدوريا السبت الماضي.