مانشستر يغير طلباته من إنتر بخصوص سانشيز

سانشيز يقترب من النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد طلب تغيير بعد البنود في صفقة انتقال أليكسيس سانشيز إلى صفوف إنتر.

ودخل الطرفان في مفاوضات جادة في الأيام الماضية من أجل انتقال المهاجم التشيلي إلى إنتر على سبيل الإعارة.

وبحسب "سكاي"، فمانشستر يطلب من إنتر المشاركة أكثر في تحمل راتب اللاعب بعد الحديث عن دفعه مليوناً ونصف فقط.

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وأشارت الشبكة أن مانشستر يريد إنتر أن يتحمل على الأقل ربع قيمة راتب التشيلي البالغ قرابة 12 مليون يورو موسمياً.

نقطة خلاف أخرى بين الناديين هي قيمة أحقية الشراء، إذ تقول "سكاي" أن مانشستر يريد رفعها إلى أكثر من 15 مليوناً التي حددها إنتر.

ويقود المفاوضات بين الطرفين فيرناندو فيليسيفيتش، وكيل سانشيز، والذي بحسب التقارير، يتواجد في مانشستر لحسم الصفقة.

وأوضح التقرير أن سانشيز سيرتدي الرقم 11 مع إنتر بعد طلب المستبعد ماورو إيكاردي الرقم 7.

ولم يشارك سانشيز مع مانشستر يونايتد في أي من لقاءي تشيلسي أو وولفرهامبتون في انطلاق البريميرليج.