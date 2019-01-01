سانشو يواصل الإبهار وجوتزه يصل للهدف الـ50 بالدوري الألماني

دورتموند يواصل مسيرته الرائعة الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل بوروسيا دورتموند نتائجه الإيجابية في الدوري الألماني، بالتفوق على هوفنهايم في إطار مباريات الجولة 21.

ويتفوق أسود الفيستفاليا بفضل هدفي ماريو جوتزه والإنجليزي الشاب، جادون سانشو، في الشوط الأول.

وأصبح الإنجليزي الشاب، أصغر لاعب يسجل 8 أهداف في الدوري الألماني بعمر الـ18 عامًا و321 يوماً.

حيث سجل لاعب مانشستر سيتي السابق، 7 أهداف الموسم الجاري وهدف الموسم الماضي، كما صنع 9 أهداف الموسم الحالي كأفضل صانع أهداف.

🔵 جادون سانشو الجوهرة 💎



💢 سانشو هو أصغر لاعب على الإطلاق في تاريخ الدوري الألماني يسجل 8⃣ أهداف. pic.twitter.com/0ZWhxBOK9u — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

بينما وصل الألماني ماريو جوتزه إلى هدفه رقم 50 في الدوري الألماني، ليستمر تألقه في المباريات الأخيرة.

حيث سجل صاحب هدف نهائي كأس العالم 2014، هدفين وصنع مثلهما في آخر خمس مباريات بالدوري الألماني.

وحال حقق الأصفر والأسود، الفوز بلقاء اليوم، سيوسع الفارق مع بايرن ميونيخ منافسه المباشر إلى 10 نقاط، قبل مواجهة الأخير

50 - @MarioGoetze scored his 50th #Bundesliga goal and has been involved in four goals (two goals, two assists) in his last five Bundesliga games. Milestone. @BVB #BVBTSG pic.twitter.com/beVY94ELsy — OptaFranz (@OptaFranz) February 9, 2019

لشالكة.