سانشو يشيد بـ "البداية المثالية" لإنجلترا في تصفيات يورو 2020

تعرف على تصريحات سانشو بعد الفوز على التشيك في تصفيات أمم أوروبا

أشاد جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا، بالبداية المثالية للأسود الثلاثة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

إنجلترا انتصرت بخماسية نظيفة على ملعب "ويمبلي" أمام التشيك في أولى جولات التصفيات.

وقال سانشو في تصريحات صحفية: "إنّها بداية مثالية، جئنا للمباراة بطريقة جيدة والتزمنا بالخطة وحققنا نتيجة مميزة".

لاعب بروسيا دورتموند الشاب صنع أحد أهداف رحيم سترلينج في المباراة.

وحول هذا الأمر، علّق صاحب الـ 18 عامًا: "إحساس رائع أن تكون شريكًا في فوز منتخب بلادك بالمباراة، أتمنى الحصول على فرص أكبر لإثبات إمكانياتي".

💫 رحيم ستيرلينج هو أول لاعب يُحرز هاتريك لمنتخب الأسود الثلاثة في ملعب ويمبلي منذ جيرمين ديفو عام 2010 أمام منتخب بلغاريا pic.twitter.com/AKBeohqGhU — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة ضد مونتينيجرو يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

واختتم: "سوف نحاول الاستمرار على هذا النحو واللعب بهذه الطريقة لأجل الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة".

جدير بالذكر أنّ سانشو حصل على جائزة NxGn كأفضل موهبة صاعدة في 2019 والمقدمة من جول.