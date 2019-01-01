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سانشو يشيد بـ "البداية المثالية" لإنجلترا في تصفيات يورو 2020

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Getty
تعرف على تصريحات سانشو بعد الفوز على التشيك في تصفيات أمم أوروبا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا، بالبداية المثالية للأسود الثلاثة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

إنجلترا انتصرت بخماسية نظيفة على ملعب "ويمبلي" أمام التشيك في أولى جولات التصفيات.

وقال سانشو في تصريحات صحفية: "إنّها بداية مثالية، جئنا للمباراة بطريقة جيدة والتزمنا بالخطة وحققنا نتيجة مميزة".

لاعب بروسيا دورتموند الشاب صنع أحد أهداف رحيم سترلينج في المباراة.

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وحول هذا الأمر، علّق صاحب الـ 18 عامًا: "إحساس رائع أن تكون شريكًا في فوز منتخب بلادك بالمباراة، أتمنى الحصول على فرص أكبر لإثبات إمكانياتي".

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة ضد مونتينيجرو يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

واختتم: "سوف نحاول الاستمرار على هذا النحو واللعب بهذه الطريقة لأجل الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة".

جدير بالذكر أنّ سانشو حصل على جائزة NxGn كأفضل موهبة صاعدة في 2019 والمقدمة من جول.

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