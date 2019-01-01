سانشو يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في البوندسليجا

مهاجم بوروسيا دورتموند ينفرد برقم قياسي جديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند في أن يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني "بوندسليجا" يحرز أحد عشر هدفًا، وذلك بعد إحرازه ثنائية في شباك ماينز في المباراة التي انتهت بفوز أسود الفيستيفاليا بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من البوندسليجا.

وفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات فإن سانشو حقق هذا الإنجاز عن عُمر 19 عامًا و19 يومًا.

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كما تساوى سانشو مع إنجاز زميله في الفريق الألماني ماريو جوتزة، حيث أن كلاهما نجحا في تجاوز حاجز الـ 10 أهداف في البوندسليجا قبل بلوغهما العشرين من عمرهم.

يشار إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو يلعب في بوروسيا دورتموند معارًا من قبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وارتبط اسم سانشو بالانتقال لصفوة أندية القارة العجوز في الآونة الأخيرة، بعد السجل التهديفي له بالإضافة إلى صناعة الأهداف لزملائه في أسود الفيستيفاليا.



