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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

سانشو يجتاز ميسي وجوتزه في ليلة واحدة

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الجناح الواعد يواصل التألق..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه هرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للبوندسليجا.

تعادل كان ليصبح مخيباً في سباق اللقب الذي يقترب منه حامله بايرن ميونيخ، ولكن الإنقاذ أتى بفضل ماركو رويس في الدقيقة 92، بعد تمريرة حاسمة قياسية من جادون سانشيو.

 

سجل جادون سانشو نجم أسود الفيستيفاليا تمريرته الحاسمة رقم 11 ثم رقم 12 أيضاً هذا الموسم، ومنذ بدء النظام الإحصائي في موسم 2004-2005 فقط لاعب واحد كان قد سجل مثل هذا الرقم في موسم واحد وهو في سن 18 عاماً.

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كان هذا ماريو جوتزه مع وبوروسيا دورتموند أيضاً، في موسم 2010-2011 بـ11 تمريرة حاسمة الذي حقق به الفريق لقب البوندسليجا تحت قيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي، ما يعني أن سانشو قد انفرد بالرقم القياسي الآن.

 

بالمناسبة، فقط ليونيل ميسي كان يملك نفس العدد من التمريرات الحاسمة (11) هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبار، وهو ما تخطاه سانشو في الرمق الأخير.

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