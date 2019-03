سانشو يجتاز ميسي وجوتزه في ليلة واحدة

تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه هرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للبوندسليجا.

تعادل كان ليصبح مخيباً في سباق اللقب الذي يقترب منه حامله بايرن ميونيخ، ولكن الإنقاذ أتى بفضل ماركو رويس في الدقيقة 92، بعد تمريرة حاسمة قياسية من جادون سانشيو.

11 - @Sanchooo10 has recorded his 11th #Bundesliga assist of the season. Since detailed data collection (04/05) only one other 18 year old can match that number - @MarioGoetze in 2010/11 (11 aswell). Talent. #BSCBVB #Bundesliga @BlackYellow

سجل جادون سانشو نجم أسود الفيستيفاليا تمريرته الحاسمة رقم 11 ثم رقم 12 أيضاً هذا الموسم، ومنذ بدء النظام الإحصائي في موسم 2004-2005 فقط لاعب واحد كان قد سجل مثل هذا الرقم في موسم واحد وهو في سن 18 عاماً.

كان هذا ماريو جوتزه مع وبوروسيا دورتموند أيضاً، في موسم 2010-2011 بـ11 تمريرة حاسمة الذي حقق به الفريق لقب البوندسليجا تحت قيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي، ما يعني أن سانشو قد انفرد بالرقم القياسي الآن.

Jadon Sancho has now provided 11 league assists so far this season; Lionel Messi is the only player in Europe's top five divisions with more.



Blazing a trail in the .