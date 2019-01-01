سانشو يتربع على عرش صانعي المتعة ويعيد للإنجليز هيبتهم

لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند رقمًا قياسيًا جديدًا بصناعته للهدف الرابع عشر هذا الموسم، ليكون النجم الإنجليزي هو أكثر لاعب صنع أهدافًا في بطولات الدوري الخمس الكبرى هذا الموسم.

ولم يسبق لأي لاعب إنجليزي صناعة هذا العدد من الأهداف في بطولات الدوريات الخمس الكبرى منذ عام 2009، عندما صنع نجم تشيلسي فرانك لامبارد 14 هدفًا أيضًا.

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الهدف الرابع عشر لجادون سانشو هذا الموسم جاء في مباراة أسود الفيستيفاليا ضد شالكة، والتي استضافها ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الألماني "البوندسليجا".

ويلعب سانشو في الموسم الحالي مع بوروسيا دورتموند معارًا من فريق مانشستر سيتي.

يذكر أن سانشو البالغ من العُمر 19 عامًا أحرز أيضًا أحد عشر هدفًا في البوندسليجا هذا الموسم.