سانشو عن هدفه الأول مع إنجلترا: لن أنساه وأهديه لهذه المشجعة

سعادة غامرة لصاحب الـ19 عامًا بافتتاح سجله التهديفي مع الأسود الثلاثة

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بدا جناح المنتخب الإنجليزي جادون سانشو، سعيدًا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد توقيعه على أول هدفين في مسيرته مع الأسود الثلاثة، وذلك في مباراة في كوفوسو، التي انتهت بفوز الإنجليزي بنتيجة 5-3 في التصفيات المؤهلة لليورو.

واحتاج صاحب الـ19 عامًا ثماني مباريات مع كبار مهد كرة القدم، ليفتتح أهدافه الدولية بثنائية في مباراة متقلبة، شهدت تأخر منتخب بلاده في أول دقيقة، ليرد رجال جاريث ساوثجيت بخمسة أهداف دفعة واحدة في 45 دقيقة.

وبعد المباراة قال جناح بوروسيا دورتموند لقناة ITV "كانت مباراة مجنونة حقًا. وبالطبع فخور بتسجيل أول أهدافي مع إنجلترا، ربما لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن عودتها كانت أكثر من رائعة".

وعن شعوره بافتتاح رصيده التهديفي الدولي قال "هذا يعني الكثير بالنسبة لي شخصيًا ولعائلتي. إنه يوم استثنائي في حياتي، وأود أن أهدي الهدف إلى ناني التي كانت من أشد المعجبين بي. لكن للأسف الشديد توفيت".

1⃣رونالدو - 54 هاتريك في مسيرته!🐐



ريال مدريد: 44 هاتريك ⚽️

البرتغال: 8 هاتريك ⚽️

مانشستر يونايتد: هاتريك ⚽️

يوفنتوس: هاتريك ⚽️



2⃣ ميسي - 51 هاتريك في مسيرته! 🐐



برشلونة: 45 هاتريك ⚽️

الأرجنتين: 6 هاتريك ⚽️ pic.twitter.com/a6BWRl3vHx — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي اعتلى صدارة مجموعته الأولى بالوصول للنقطة الـ12، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب جمهورية التشيك، وأربع عن منتخب كوسوفو، الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط.