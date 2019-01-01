سانشو على ردار برشلونة

ما هو المبلغ المقدم من برشلونة لضم سانشو من بروسيا دورتموند؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

برشلونة قد يتخلى عن كوتينيو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة حال تلقى عرضًا مقابل 90 إلى 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يراقب الدولي الإنجليزي خلال الفترة الحالية مع منتخب بلاده بهدف التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ البلوجرانا مستعد لدفع 40 مليون يورو لأجل الحصول على خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يرفض بروسيا دورتموند العرض الأولي من جانب النادي الكتالوني خاصة وأنّ مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مفاوضات لجلب سانشو.

جدير بالذكر أنّ سانشو حصل على جائزة NxGn كأفضل موهبة صاعدة 2019 والمقدمة من جول.