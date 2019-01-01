سانشو: سترلينج معلم للشباب في منتخب إنجلترا

جادون سانشو نجم فريق بروسيا دورتموند يشيد بدور رحيم سترلينج معه في منتخب إنجلترا ويؤكد أنه يساعده بشكل كبير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند بمواطنه رحيم سترلينج وبما يقدمه من أجل المنتخب الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن سترلينج يساعده كثيرًا منذ أن انضم للمعسكر الحالي للمنتخب الإنجليزي.

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وقال سانشو: "سترلينج لاعب عظيم، ويظهر لكل النجوم الشباب ما الذي يجب أن يفعلوه، وأنا متأكد أن مسيرته ستكون عظيمة للغاية، أنا سعيد لمشاركته في نفس الملعب".

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وأضاف: "أرقام هذا العام جنونية، أنا سعيد من أجله للغاية، هو شخص جيد ويتحدث للجميع ومعي أنا وكالوم حول العديد من الأمور ويمنحنا النصائح كما يكون معلمًا لنا".

وأكمل: "هو جيد للغاية معي خاصة أنه يعرف الخلفية التي جئت منها بشكل جيد، كلانا جاء من لندن ونعرف الكثير عن بعضنا البعض، ويساعدني بشكل واضح مع كل الفريق".

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جدير بالذكر أن سترلينج كان قد سجل هاتريك في فوز منتخب بلاده على التشيك بخماسية نظيفة هذا الأسبوع في افتتاح مباريات تصفيات أمم أوروبا.