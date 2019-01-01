سانشو يعترف بفضل مانشستر سيتي

سانشو يتألق في ألمانيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، أنه لا يشعر بالضغينة نحو ناديه السابق مانشستر سيتي، وأكد أن الأخير له فضل كبير في إطلاق مشواره.

سانشو كان قد انضم في صيف 2017 إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادماً من مانشستر سيتي، ومن وقتها أصبح أحد نجوم الفريق الألماني.

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وقال سانشو مع "سوكر بايبل": "أحب بيب جوارديولا وكل من في مانشستر سيتي لأنهم ساعدوني في الوصول إلى ما أنا عليه الآن عندما ضمني الفريق من واتفورد".

وأكمل: "البعض شكك في قراري عندما تركت مانشستر سيتي إلى دورتموند وقال كيف أترك جوارديولا، ولكني كنت أقوم بالأفضل لصالحي".

وواصل الشاب: "أنا ممتن لدورتموند كذلك وكل شخص ساعد لوصولي لمكانتي الحالية، الآن يجب أن أعمل لأثبت الاستمرارية، ليس سهلاً أن تكون أساسي هنا في التاسعة عشر".

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وكان دورتموند قد ضم سانشو مقابل فقط ثمانية ملايين يورو قادماً من مانشستر سيتي.