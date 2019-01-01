سولاري: سنخوض مباريات الليجا كالمعركة ولا يزال يمكننا المنافسة

سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن فريقه لم يخرج من المنافسة على لقب الدوري الاسباني بعد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه لا يزال يأمل في الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري الاسباني رغم تراجع النتائج مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني ضمن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النادي أمام ريال سوسيداد في الجولة الـ 18 من الدوري الاسباني.

وقال سولاري: "هدفنا في الدوري الاسباني هو أن نتسلق جدول الترتيب شيئًا فشيئًا، بدايتنا لم تكن مثالية، لكن لا يزال هناك وقتًا للعودة".

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وأضاف: "يجب أن نخوض كل مباريات الدوري المقبلة كأننا نخو معركة، لدينا تحدي كبير ونحن سعداء بما نقوم به هنا في ريال مدريد".

وعن أصاب جاريث بيل قال: "لا أعتقد انها إصابة كبيرة، لن تكون أمر يثير قلقنا، أتمنى أن يعود للفريق في أسرع وقت فهو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن سوسيداد: "لا يوجد فريق سهل في الدوري الاسباني، من الممكن لأي فريق أن يقدم مباريات جيدة، لا يجب أن نقلل من أي خصم، فالجميع هنا من أجل الحصول على النقاط".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد وقع في فخ التعادل أمام فياريال في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي والتي كانت مؤجلة من الجولة الـ 17 بسبب مشاركة الملكي في كأس العالم للأندية.