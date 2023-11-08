سانتوش يكشف المستور: لهذا استبعدت رونالدو من مباراتي سويسرا والمغرب في كأس العالم!

المدرب البرتغالي يفتح قلبه..

تناول البرتغالي فرناندو سانتوش لأول مرة بوضوح شديد كل ما تعلق بعلاقته بمواطنه كريستيانو رونالدو، خصوصًا في فترة كأس العالم 2022، موجهًا صدمة كبيرة للمتابعين.

الصدمة تتمثل في أنه أكد أنه لم يتحدث مع رونالدو على الإطلاق بعد كأس العالم، وإن هذا يشعره بالأسى لأنه كان بمثابة نجله أو صديقه المقرب طيلة مسيرته.

في حواره الصاخب لجريدة "أبولا" البرتغالية، تناول أيضًا أسرار استبعاد رونالدو من المشاركة كأساسي في مباراتي سويسرا والمغرب، والذي سبب مشكلة كبيرة بينه وبين "الدون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سانتوش: "لقد غاب رونالدو عن الموسم التحضيري، لم يكن جاهزًا من حيث الحالة البدنية، هذا هو ما دفعني لاستبعاده".

وأضاف: "في مباراة سويسرا لم أبدأ به وسارت الأمور على ما يرام، قبل مباراة المغرب أخبرته أنه لن يشارك أساسيًا، أساء فهمي، وتقبلت ذلك وكنت متوقعًا"

سانتوش يؤكد أنه لو أعيد الزمن مرة أخرى لفعل الشيء ذاته، وإنه لا يندم على الإطلاق لقراراته بشأن رونالدو في كأس العالم 2022.

كما أشار سانتوش إلى أن رونالدو لا يزال بالنسبة له بمثابة الابن، مؤكدًا أنه "سيكون إلى جوار الهاتف" لو أراد لاعب النصر السعودي التواصل معه في المستقبل.