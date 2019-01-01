سانتوس: يجب أن نفكر في مباراة أوكرانيا

مواجهة حاسمة أمام البرتغال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال بعدم الإفراط في السعادة بالفوز على لوكسمبورج 3-0 في تصفيات يورو 2020.

وقال سانتوس:"نحن نفكر بالفعل في المباراة الهامة ضد أوكرانيا. لدينا 4 مباريات بمثابة النهائيات، وقد أنهينا واحدة".

وأضاف:"نريد الإنهاء في المركز الأول".

وأوضح:"في أول 25 دقيقة لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص، ثم فقدنا العمق وبات الخصم أكثر أريحية في اللعب".

وتابع:"لقد مرت 15 دقيقة قبل أن نعود على المسار الصحيح، وبعد راحة ما بين الشوطين عدنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة".

يذكر أن المنتخب البرتغالي يحتل المركز الثاني في مجموعته بـ11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوكرانيا المتصدر الذي خاض مباراة إضافية.