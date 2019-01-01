سانتوس: صربيا فاجئتني والكسل كاد يقتلنا

فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال يتحدث عن مباراة صربيا

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قال فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي إن المستوى الذي ظهرت به صربيا خلال مباراة المنتخبين كان مفاجئًا وأفضل بكثير من المتوقع.

وحقق المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو فوزًا هامًا خارج قواعده على مضيفه منتخب صربيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وعقب المباراة تحدث سانتوس عن الجودة التي ظهر بها لاعبو المنتخب الصربي والأسلوب الذي نجحوا في فرضه، إلا أن المنتخب البرتغالي كان حاسمًا في النهاية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وأضاف: "لقد عانينا من بعض المشاكل وأثر الكسل والنعاس في بعض أوقات المباراة علينا بشكل كبير، ولكن لحسم الحظ امتلكنا الفاعلية ولم نسقط"

وتابع: "كريستيانو رونالدو بالطبع يقدم الإضافة دائمًا سواء سجل أو لم يسجل، تواجده كان مهمًا معنا ونجحنا في تحقيق الفوز وهو الأهم في مباراة الليلة"

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يذكر أن المنتخب البرتغالي هو حامل لقب كأس الأمم الأوروبية التي تُلعب تصفياتها تلك، إضافة لتتويجه بلقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.