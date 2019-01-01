سانتوس: البرتغال كانت جيدة رغم التعادل وسنحقق الفوز أمام صربيا

فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي يؤكد أن فريقه كان أحق بتحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام نظيره الأوكراني في تصفيات أمم أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية أمام نظيره الأوكراني في افتتاح مباريات تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سانتوس وأكد خلالها أن الفريق نجح في كل شيء عدا تسجيل الأهداف، وأكد أن ذلك سيشكل دافعًا لهم في المباراة المقبلة.

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وقال سانتوس: "الفريق كان جيدًا، لكننا لم نحقق الانتصار رغم أننا كنا نستحق أن نفوز في تلك المباراة، لقد حاولنا وخلقنا الفرص، لكننا لم نتمكن من التسجيل".

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وأضاف: "النتيجة لن تسبب لنا أي مشاكل، بل ستعطينا المزيد من القوة في المباراة المقبلة ضد صربيا، الجميع سيحصل على الراحة وسنعود لنحقق الفوز".

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وأكمل: "بشكل عام الفريق كان جيدًا خلال تلم المباراة، لكننا لم نحقق الفوز لذلك لا يمكنني أن أقول أن كل شيء على ما يرام، لكن كان لدينا فترات جيدة في اللقاء".

جدير بالذكر أن لقاء الجولة الأولى من تصفيات أمم أوروبا الذي أقيم مساء الأمس الجمعة كان قد انتهى بالتعادل بدون أهداف بين بطل أوروبا ومنتخب أوكرانيا على ملعب البرتغال وبمشاركة كريستيانو رونالدو.