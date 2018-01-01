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الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى

سانتوس البرازيلي يتوصل لاتفاق مع سامباولي

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Ryan Pierse

أعلن نادي سانتوس البرازيلي عن توصله لاتفاق لتولي المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

ووافق المدير الفني السابق لمنتخبي تشيلي والأرجنتين على تدريب الفريق البرازيلي الذي لعب له الأسطورة البرازيلية "بيلية".

وسيلتقي الطرفان الأسبوع المقبل من أجل توقيع العقود بعد اجتماع جميع الأطراف.

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وكان نادي فلامنجو البرازيلي من أبرز الساعين للحصول على خدمات المدير الفني السابق لإشبيلية الإسباني.

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