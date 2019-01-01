سامي خضيرة يطمئن جماهير يوفنتوس

يوفنتوس يفتقد الألماني في أهم أوقات الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد اللاعب الألماني، سامي خضيرة، صحته، بعد الأنباء التي انتشرت أمس، عن إمكانية اعتزاله كرة القدم، بسبب وجود مشاكل في القلب.

ويغيب الألماني عن لقاء يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشكر اللاعب الجميع على رسائلهم وطمأنهم على سلامته عبر حسابه الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: " لقد تلقيت علاجًا تدخليًا ناجحًا اليوم في الصباح باستئصال بؤرة تركيز الأذيني، كل شيء سار بشكل جيد وسأتمكن من العودة إلى العمل بعد فترة راحة قصيرة، شكراً جزيلاً على جميع رسائلكم وعلى التمنيات الطيبة".

I've had a successful interventional therapy today in the morning with an ablation of an arrhythmogenic atrial focus. Everything went perfectly well and I will be able to get back to work after a short rest. Thank you so much for all your messages and get well wishes! pic.twitter.com/TyOTVsxDMw — Sami Khedira (@SamiKhedira) February 20, 2019

ولم يحدد يوفنتوس أو اللاعب موعد عودته مرة أخرى من أجل مواصلة المشاركة مع السيدة العجوز.

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⭕️الأمر لا يقتصر فقط على مباراة الليلة، فهذا الملعب سيحتضن نهائي البطولة المفضلة لـ صاروخ ماديرا 🚀 pic.twitter.com/dRKvZGJZck — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وخاض خضيرة الموسم الجاري، 15 مباراة فقط بقميص يوفنتوس بسبب الإصابات التي عطلت موسمه، وسجل هدفين جاءا في الدوري الإيطالي.