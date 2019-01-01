سامي النجعي: أعمل على العودة إلى النصر أقوى

لاعب القادسية يتحدث عن العودة للنصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سامي النجعي، لاعب فريق القادسية، على أنه سيعود إلى ناديه النصر أكثر قوة، وذلك بعد تحقيق هدف إدارة ناديه الحالي.

وقال النجعي خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "أمنيتي الآن العودة إلى بيتي النصر بشكل أقوى، ولكن بعد تحقيق ما تطمح إليه إدارة القادسية ومن أجلها تمت إعارتي".

سامي النجعي تابع: "كان من الصعب أن أستمر في النصر هذا الموسم، لأن إدارته يصعب عليها أن تتمسك بلاعب عائد من إصابة رباط صليبي".

لاعب القادسية المعار من النصر أردف: "اجتمعت معي إدارة النصر بعد إعارتي للقادسية، وأبلغتني بأنها في انتظار عودتي لمستواي الطبيعي، حيث أكدت لي أن رحيلي للقادسية في هذه الفترة سيكون فرصة كي أعود بشكل أقوى لثقتها بإمكاناتي".

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وواصل: "النصر في الوقت الحالي طموح لكل لاعب، لأنه فريق يملك كوكبة كبيرة من النجوم المحليين والأجانب، إضافة إلى أنه ينافس على أغلب البطولات، والحظ لم يخدم القادسية في المباريات الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

واختتم لاعب القادسية تصريحاته قائلًا: "إدارة النادي والمدرب الوطني بندر باصريح يقدمون عملا مميزًا لنا كلاعبين، ونتمنى أن نضيف لهم شيئا خلال المباريات المقبلة ونحقق النقاط التي تعطينا الأمان في الدوري، وبعزيمة الرجال سنعمل بكل ما نملك، لكي نحقق مركزا يليق بالقادسية".

النجعي انتقل من النصر إلى القادسية، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد العودة من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.