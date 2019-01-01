سامي الجابر يكشف تفاصيل انضمام جوميز إلى الهلال

جوميس أقوى تدعيم لصفوف الهلال في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، عن تفاصيل انضمام بافيتيمي جوميز للفريق بداية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر جوميز ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد تقديمه مستوى أكثر من مميز منذ بداية الموسم الجاري ومساهمته في صدارة الهلال للترتيب.

وقال الجابر في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم أكن أتوقع موافقة جالطة سراي على انتقال جوميز إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأضاف: "العقوبات التي تعرض لها أكثر من نادٍ في تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب اللعب المالي النظيف، ساهمت في موافقة جالطة سراي على العرض المقدم من الهلال وقتها".

وتابع: "جوميس من اللاعبين المميزين خلال الفترة الأخيرة وأتمنى أن يتم إراحته في بعض المباريات الغير هامة خوفًا من تعرضه لإصابات قوية".

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ويتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد مرور 20 جولة بعد أداء أكثر من مميز بقيادة جيسوس أولًا ومن بعده زوران ماميتش.