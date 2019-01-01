سامي الجابر يرد على رئيس الهلال

رئيس الهلال أطلق تصريحات قوية ضد سامي الجابر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رد سامي الجابر، رئيس الهلال السعودي السابق، على محمد بن فيصل رئيس الزعيم الحالي، وتصريحاته الأخيرة عقب هزيمة الهلال أمام النجم الساحلي.

وخطف النجم الساحلي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بفوز قاتل في المباراة التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" بإمارة العين الإماراتية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن سامي الجابر أكد على تواجده خلف الهلال في لقاء النجم الساحلي في المدرجات كمشجع للفريق ليس أكثر.

وكان محمد بن فيصل رئيس الهلال الحالي قد أطلق تصريحات نارية بأن سامي الجابر يحضر إلى المدرجات مع المدير الفني السابق جورج جيسوس للاستعراض وليس لدعم النادي.

وأضافت الصحيفة أن سامي الجابر أكد بعد تصريحات محمد بن فيصل رئيس النادي، زادت من مرارة الهزيمة أمام النجم الساحلي لديه.

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وتراجع مستوى الهلال السعودي في الفترة الأخيرة حيث فقد المنافسة على البطولة العربية، وشدة المنافسة على لقب الدوري مع النصر.