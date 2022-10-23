سامي الجابر: نادم على هذا الموقف ومستعد لرئاسة الهلال دون شروط

كشف سامي الجابر؛ أسطورة الهلال ومنتخب السعودية، عن موقف له خلال مسيرته في الملاعب، لو عاد به الزمن لن يكرره من جديد، مؤكدًا أنه مر بحالة نفسية سيئة عقب اعتزاله كرة القدم.
الجابر استمر في الملاعب 20 عامًا تقريبًا، لم يرتدِ خلالها قميص أي فريق سعودي سوى الزعيم، محققًا عديد البطولات المحلية والقارية والدولية.
اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.
وحل أسطورة الأزرق، ضيفًا على برنامج "هذا مكانك"، الذي أجاب به على عدة أسئلة بشكل سريع..
بسؤاله عن موقف نادم عليه، قال الجابر: "في مباراة من المباريات رفضت التغيير وواصلت اللعب، كانت أمام الاتفاق، حدث سوء تفاهم والمدرب طلب التغيير فرفضت، لو عاد بي الزمن لخرجت من الملعب".
اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.
وعن شروطه للعودة لرئاسة الهلال: "سأقبل دون أي شروط، لأن هذا بيتي".
أما عن نجم سعودي يمنحه الكرة الذهبية، فاختار: "واحد من اثنين؛ سلمان الفرج أو سالم الدوسري، ليس لأنهم هلاليون، أنا أريد أن أمنح الكرة الذهبية لكل لاعب سيشارك في كأس العالم 2022، ستقولون هذه دبلوماسية، لكن لا، نحن نحتاج لدعم كافة اللاعبين".
التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!
واختتم بما مر به عقب الاعتزال: "شعور غريب، لم يكن أمرًا سهلًا، مررت بحالة نفسية صعبة بعد الاعتزال، لكن عملي في السلك الإداري هون الأمر عليّ".
يذكر أن الجابر تقلد عديد المناصب الفنية والإدارية عقب اعتزاله، فقد عمل رئيسًا للهلال لموسم وحيد، وعمل مدربًا للزعيم والشباب، وغيرها من المناصب، لكنه ابتعد منذ سنوات عن الساحة الرياضية، لإدارة أعماله الخاصة.
اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.
اختيارات المحررين
- ذريعة بيب ضد محرز وهالاند الروبوت .. ردود أفعال مانشستر سيتي وبرايتون
- جول إنسايدر | مهبط للطائرات وملعب جولف .. منزل جريليش الأكبر من ملعب مانشستر سيتي!
- تحليل | لا تتحدى ريال مدريد.. "توم كروز" ينتصر على الشر دائمًا!
- بوتر بحاجة للوقت، ويونايتد ممتع مع تين هاج .. قمة درامية تبوح بالأسرار
- خلف الأبواب المغلقة .. أهكذا يعاقب رينارد جماهير السعودية؟!