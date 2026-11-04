فرصته صعبة في وجود هذا الثلاثي
دافع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، عن رأيه في اللاعب الفرنسي محمد قادر ميتي، متحديًا الانتقادات الجماهيرية التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب هجومه على نجم الهلال الشاب.
أحد متابعي برنامج "نادينا" المذاع على فضائية “MBC”، هاجم الجابر خلال فترة مشاركة الجماهير قائلًا: "هذا أغرب رأي سمعته لك، هذا محمد ميتي الذي تقول إنه يحتاج للوقت، أريد منك أن تعيد النظر في هذه الرؤية".
وتعاقد نادي الهلال مع محمد قادر ميتي، الذي يعد بمثابة "صفقة للمستقبل"، في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد حتى يونيو 2029، في صفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال.
وشارك الموهبة الشابة مع الفريق الأول بالهلال في 11 مباراة فقط بدوري روشن السعودي، بإجمالي "297" دقيقة، ورغم ذلك، إلا أن سيموني إنزاجي، منح مساحة أكبر لموهبة رين، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث خاض 6 مباريات في البطولة القارية موزعة بين الموسمين الماضي والجاري بخلاف مباراة أخرى في كأس الملك، وإجمالًا لم يسجل ميتي سوى هدفين فقط للهلال في جميع المسابقات.
وعلق الجابر على هذا الحديث قائلًا: "أنا رأيي في ميتي لم يتغير، مشكلة جمهورنا أنه يحكم على اللاعب من مباراة واحدة فقط وليس الأداء، هذا اللاعب لا يشارك باستمرار وطريقة لعب الهلال لا تخدم قدراته".
وأضاف: "هذا اللاعب يحتاج إلى المشاركة لأطول فترة ممكنة حتى يظهر إمكانياته، ولازلت عند رأيي أنه إذا خرج ميتي للعب في أي نادٍ آخر غير الهلال وشارك بانتظام سيصبح نجم الموسم".
وتابع الجابر: "الهلال يعتمد في تركيبته الهجومية على الثلاثي سامرفيل، أولي واتكينز وجابرييل مارتينيلي، لذلك يبقى ميتي كلاعب احتياط ولن يستطيع أن يكون أساسيًا على هذا الثلاثي، لذلك أقول أن الهلال إذا سمح له بالخروج معارًا إلى أحد الأندية ستشاهدون مستوى آخر منه، ميتي لاعب صغير في السن ولا يجب أن نتعجل في الحكم عليه".
يذكر أن ميتي شارك أساسيًا في مباراة الهلال الأخيرة أمام شباب الأهلي الإماراتي، أمس الثلاثاء والتي حسمها الزعيم بهدفين دون رد سجلهما أولي واتكينز، إلا أن اللاعب الفرنسي الشاب رغم عدم تسجيله أو صناعته للأهداف، قدم أداءً مرضيًا للجماهير الزرقاء.
بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، كوستاكورتا، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
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تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
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