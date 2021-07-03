"سامي الجابر تأهل بالسعودية لكأس العالم 4 مرات .. هذه كذبة تاريخية"

تعليق ناري على ما قدمه سامي الجابر مع المنتخب السعودي

انتقد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، طرح الإعلام المنتمي لنادي الهلال، لما يقدمه لاعبي الزعيم مع المنتخبات الوطنية، مؤكدًا على أن سامي الجابر حصل على أكثر من حقه.

جاء ذلك ردًا على ما تصريحات الإعلامي محمد الذايدي، والذي وجه شكرًا كبيرًا للاعبي الهلال بالمنتخب الأولمبي، وأكد على أنهم لهم فضل كبير لتأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "جلست مع لاعبين مثلوا المنتخب السعودي من الجيل الذهبي، ولن أذكر أسامي، كانوا يتحدثون عن الطرح الذي جعل لاعبي الهلال فوق اللاعبين الآخرين".

وتابع: "هذا الطرح يجعل لاعبي الهلال هم من يحققوا الإنجازات، والباقي عبارة عن (كومبارس) لا يفعلون شيء".

وتحول المريسل للحديث عن سامي الجابر، حيث قال: "يقال دائمًا الجابر هو من يتحمل كل شيء، وأنه قاد المنتخب السعودي للتأهل لكأس العالم 4 مرات، هذه كذبة تاريخية، متى حدث ذلك؟".

عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر لم يؤهل منتخبنا السعودي لبطولة كأس العالم في أي من النسخ الأربع.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/6mjmCX3H9r — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 3, 2021

وواصل: "لم يحدث وأن قام سامي الجابر وحسم لي مباراة، أو لقب هداف لأي بطولة مع المنتخب السعودي، هو أسطورة لنادي الهلال ولا خلاف على ذلك، ولكن ليس مع المنتخب".

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واختتم عبد العزيز المريسل تصريحاته قائلًا: "لا أنتقص من سامي الجابر، وهو لاعب مثّل المنتخب السعودي وأفتخر به، ولكن لا يجب أن يحصل على أكثر من حقه".