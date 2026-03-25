سامبدوريا، لومباردو يبقى مدرباً. لم يكن تشوفي خياراً مطروحاً أبداً

كل شيء سار كما كان متوقعاً ويمكن توقعه مسبقاً: أتيليو لومباردو، بعد الفوز الذي حققته سامبدوريا على أفيلينو، يبقى مدرباً للفريق الأزرق والأصفر. لم يتراجع المدرب خطوة واحدة، فقد أثبت بالأفعال أنه لم يواجه أبداً أي مشكلة في تحمل المسؤولية، ولم تتراجع الإدارة هي الأخرى، ولا حتى من الخارج، على الرغم من الشائعات التي أطلقها البعض في الأيام الأخيرة.





كان موقف لومباردو موضع تقييم من قبل مانشيني قبل المباراة مع الفريق الإيربيني: فخسارة أو تعادل كانا سيؤديان على الأرجح إلى تغيير، بينما دفع الفوز والطريقة التي تحقق بها المدير الرياضي إلى تأييد استمرار المدرب. كانت هناك بعض التأملات الإضافية من جانب النصف "الأجنبي" في سامبدوريا، بدءًا من فريدبرغ وصولاً إلى ووكر، الذي يمثل تي. لكن في النهاية ساد التعقل.





في الساعات الأخيرة، تسربت شائعة عن اهتمام الجانب الإداري المرتبط بتي بغابرييل تشيوفي، المدرب السابق لأودينيزي الذي توقف عن العمل منذ عام. في الواقع، يبدو أن مسار تشيوفي لم يكن ملموسًا بشكل خاص أبدًا، بل على العكس، ربما تم إثارة الشائعات "بشكل متعمد"، في لحظة حساسة إلى حد ما. من الصعب تصور أن فريدبرغ وووكر وتي، نظراً لنهجهم في سوق الانتقالات وقناعاتهم، قد يقبلون بملف من هذا النوع.