سامبدوريا، دانجيلو رفض، استطلاع رأي حول باجليوكا، إياشيني متاح. خلفية القضية المتعلقة بالمدرب

الساعات التي أعقبت إقالة جريجوتشي وفوتي أظهرت أيضًا عدم الوضوح بشأن الوضع المتعلق بالاتصالات المتعلقة بمقعد سامبدوريا. قرار تكليف أتيليو لومباردو بقيادة الفريق مؤقتًا يشير إلى أنه لم يكن هناك خطة بديلة حقيقية في حالة تغيير المدرب، على الرغم من حساسية الموقف بين خطر الهبوط والجدول المعقد من الآن وحتى نهاية الموسم. لم يكن احتمال الهزيمة في فروزينوني مستبعدًا، ولهذا السبب، وفقًا لرأي معظم الأوساط، كان من الممكن أن يكون النادي قد حدد بالفعل مدربًا جديدًا جاهزًا لتولي المهمة.

من بين الأسماء التي تم تداولها في الساعات الأخيرة كان اسم لوكا دانجيلو. عرضت سامبدوريا عقدًا حتى نهاية الموسم، مع خيار للموسم التالي، لكن المدرب مرتبط حاليًا بسبتيا حتى عام 2027 براتب يقارب 700 ألف يورو صافي سنويًا. لم تعتبر العرض مغريًا وتم رفضه. كما تم إجراء استطلاع استكشافي لغويدو باجليوكا: لكن المدرب مرتبط بعقد مع إمبولي حتى يونيو 2027 ويتقاضى راتبًا كبيرًا. أما فابيو بيكيا فكان مجرد فكرة، لكن المدرب كان قد رفض بالفعل قبل أشهر، حيث لم يقتنع بالمشروع ووضع النادي.

المدرب الوحيد الذي أبدى استعداده التام كان بيبي إياكيني. بالأمس، تم الاتصال مجددًا بمساعديه، وكما حدث في الماضي، أكد المدرب استعداده التام. يرغب إياشيني في العودة إلى التدريب ويريد إكمال مسيرته في سامبدوريا. لا يمثل الجانب المالي أو مدة العقد مشكلة بالنسبة له، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن ولم تشهد المفاوضات أي تطورات ملموسة. وفقًا لما جمعه موقع Calciomercato.com، فإن فكرة الطرفين هي إعادة الاتصال بعد بضعة أيام، على الرغم من أن اختيار لومباردو لثلاثة أيام قد يتحول في النهاية إلى قرار نهائي، مما يقضي على فرص عودة إياشيني إلى بولياسكو. في الساعات الأخيرة، تم ربط أسماء غابرييل تشيوفي ورولاندو ماران بمقعد المدرب في سامرديزي، ولكن لم يتم إجراء أي اتصالات حقيقية مع النادي.