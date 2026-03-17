سامبدوريا: بالما يتدرب بشكل منفصل، وهاديزكادونيتش وأبيلدغارد غائبان أيضًا، لكن لن يتم اللعب بنظام 4-4-2. بيان كاراريزي: "لا ندع الأحداث الفردية والحكام يشتتون انتباهنا"

قبل يومين من مباراة كاراريزي ضدسامبدوريا، وهي مباراة حاسمة من أجل البقاء في الدوري لكل من الفريقين التوسكاني والبلوسيركيتي، تميزت الأجواء أمس ببيان صادر عن النادي المضيف، الذي كان قد احتج مؤخراً وبشدة على المدرب كالابرو بسبب بعض القرارات التحكيمية. في البيان، الموجه للجمهور، بالإضافة إلى الإشارة إلى أهمية المباراة ("يوم الأربعاء ينتظرنا مفترق طرق مهم لهذا الموسم الرياضي: ستأتي سامبدوريا إلى ملعبنا، ونحن جميعًا ندرك أنها ستكون مباراة، بالإضافة إلى كونها مرموقة، مهمة أيضًا من أجل تحقيق هدفنا الموسمي في أقرب وقت ممكن. يطلب النادي من الفريق بذل أقصى جهده")، تم تسليط الضوء أيضًا على فقرة كانت مثيرة للجدل وغير مقبولة لدى جماهير سامبدوريا.





"يطلب النادي - كما ورد في البيان - من الفريق بذل أقصى جهده، واللعب بشخصية وشجاعة وإصرار، كما كان الحال دائماً حتى الآن، لإبراز، مرة أخرى، السمات التي لطالما كانت جزءاً من جوهرنا. علاوة على ذلك، نأمل أن نرى نفس الحماس والتصميم في مدرجات الملعب المكتظ، جاهزة لدعم اللاعبين على أرض الملعب طوال التسعين دقيقة ومركزة فقط على حب ألواننا، دون الانشغال بالحوادث والحكام، الذين نؤكد، بالمناسبة، تقديرنا لهم، خاصة في ضوء التعيين رفيع المستوى المقرر يوم الأربعاء"

ويُقصد هنا المباراة التي جمعت بين كاراريزي وكاتانزارو في الرابع من مارس الماضي، عندما كان مسؤول تعيين الحكام روتشي حاضراً في المدرجات، حيث تعرض لهجوم لفظي وأُخرج من الملعب بواسطة أفراد الأمن. غير أن بعض مشجعي ساموديا فسّروا البيان على أنه محاولة من جانب الفريق الأزرق لـ«التحوط». ويشعر جزء من الرأي العام في سامبدوريا أن النادي أراد أن يستبق الأحداث، متحوطاً قبل المباراة.





على صعيد سامبدوريا، عمل لومباردو على أرض الملعب بتشكيلة 3-4-2-1 أمس. إذن، لا يوجد 4-4-2، كما افترض البعض، وقد يتم استخدام هذا النظام ربما أثناء المباراة. هناك الإصابات المعتادة في العيادة، وتكمن المشكلة الرئيسية هذه المرة في الدفاع، حيث سيضطر المدرب إلى الاستغناء عن هادزيكادونيك وأبيلدغارد. اللاعب البوسني، الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب مشكلة في ربلة الساق، شارك مع فينيسيا لشوط واحد، قبل أن يتم استبداله في الاستراحة بسبب إزعاج مستمر في ربلة الساق. هندرسون غائب أيضًا، وسيعود بييريني وكودا، لكن كما هو متوقع على نطاق واسع، لن يتم المخاطرة بهما منذ البداية، وسيبدأ الاثنان من مقاعد البدلاء. وبالمقارنة بمباراة السبت، قد يكون التغيير الوحيد في التشكيلة الأساسية هو استبدال فيراري بحزيكادونيتش. كما تتجه الأنظار إلى بالما: فقد خضع أمس لتدريب منفصل، وُصف بأنه "احترازي"، لكن بالنظر إلى السوابق المتعلقة بالحالة البدنية العامة للفريق، فإن هذا المصطلح يثير دائمًا ناقوس الخطر.