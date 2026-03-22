سامبدوريا - أفيلينو 2-1: ملخص المباراة

سامبدوريا - أفيلينو 2-1 (الشوط الأول 0-0)





الهدافون: 26' من الشوط الثاني برونوري (سامبدوريا)، 34' من الشوط الثاني بالما (سامبدوريا)، 37' من الشوط الثاني بياسكي (أفيلينو).





صانعو الأهداف: 34' الشوط الثاني بييريني (سامبدوريا)، 37' الشوط الثاني سالا (أفيلينو).





سامبدوريا (4-2-3-1): مارتينيلي؛ دي باردو، بالما، فيتي، جيوردانو؛ كونتي (37' الشوط الثاني هندرسون)، ريتشي؛ بيغيتش (28' الشوط الثاني باراك)، بافوندي (1' الشوط الثاني شيروبيني)، بيريني؛ برونوري (28' الشوط الثاني كودا). المدرب: لومباردو.





أفيلينو (4-3-1-2): دافارا؛ ميسوري، سيميتش، إيزو، سالا؛ بيساجيو (31' الشوط الثاني داندريا)، بالمييرو (31' الشوط الثاني لو بورغن)، سوناس؛ بالومبو (31' الشوط الثاني توتينو)؛ روسو، باندولفي (1' الشوط الثاني بياسكي). المدرب: بالارديني.





الحكم: تشيفي من قسم بادوفا





الإنذارات: 25' الشوط الأول باندولفي (أ)، 31' الشوط الأول برونوري (س)، 41' الشوط الأول بالميرو (أ)، 44' الشوط الأول بافوندي (س)، 18' من الشوط الثاني سوناس (أ)، 44' من الشوط الثاني روسو (أ)، 47' من الشوط الثاني جيوردانو (س).



