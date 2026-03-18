سامبدوريا، المأساة المعتادة للإصابات: لم يتعافَ هادزيكادونيتش وسيغيب عن مباراة أفيلينو أيضًا، لكنه تم استدعاؤه للمنتخب الوطني. أما أبيلدغارد، فسيخضع اليوم لفحوصات أخرى

لا تزال حالة المصابين في صفوف سامبدوريا تشكل مصدر قلق كبير للمدربين. في موسم سيئ للغاية بالنسبة للفريق الأزرق والأحمر، يستحق هذا الجانب أن يتم التأكيد عليه لأنه أثر بالتأكيد على أداء الفريق والصعوبات التي واجهها. في الواقع، للموسم التاسع على التوالي، كان معدل الإصابات العضلية والانتكاسات والتكرار مرتفعًا للغاية. بالنسبة لسامبدوريا، هذا يمثل تكلفة، سواء من حيث النقاط أو من الناحية الاقتصادية، وهو جانب يتساءل عنه مشجعو الفريق.





آخر من وقع ضحية هذه الحالة كان دينيس هادزيكادونيتش: كان المدافع قد عانى من مشكلة في ربلة الساق بعد مباراة باري، مما أدى إلى غيابه عن مباراة يوفنتوس ستابيا ومباراة فروزينوني. في الأسبوع الذي سبق المباراة مع فينيسيا، تدرب البوسني مع الفريق مرتين فقط، ولكن نظراً للطوارئ، مع غياب أبيلدغارد هو الآخر بسبب مشكلة في ربلة الساق وحمى أليكس فيراري في نفس الوقت، اضطر أتيليو لومباردو إلى إشراكه، قبل أن يستبدله في الشوط الثاني بإدخال فيراري نفسه.

أصيب هادزيكادونيتش بمشكلة جديدة في ربلة الساق وسيغيب عن مباراة الليلة والمباراة القادمة ضد أفيلينو. وما يزيد الأمر تعقيدًا هو استدعائه للمنتخب البوسني، مما لن يسمح له بالاستفادة الكاملة من فترة التوقف للتعافي: من المفترض أن يستجيب المدافع للنداء، على أمل أن يكون مشاركته محدودة. وهو عامل إضافي يضاف إلى إدارة معقدة بالفعل.





كما يجب متابعة حالة أوليفر أبيلدغارد، الذي سيخضع لمزيد من الفحوصات: الهدف هو أن يكون جاهزاً للمباراة ضد أفيلينو، لكن حالته الصحية ستُقيَّم يومياً، ولا يُستبعد ألا يتمكن من المشاركة. أما ليام هندرسون، فلا يزال غائباً، ومن المتوقع أن يعود فقط بعد فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية.