سامباولي يوعد جماهير سانتوس بكرة هجومية

الأرجنتيني يعلم أين هو ويريد مسح ماضيه مع التانجو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الأرجنتيني، خورخي سامباولي، عن تجربته الجديدة في الأراضي البرازيلية، مع سانتوس، في تجربته الأولى بعد ترك المنتخب الأرجنتيني.

وأصبح سامباولي، مديراً فنياً جديدًا لسانتوس البرازيلي، بدءًا من الموسم المقبل 2019، ليقود الفريق الذي انهى الدوري بالمركز العاشر من المسابقة بموسم 2018.

ووعد سامباولي جماهير الفريق الذي سبق أن لعب له بيليه وروبينيو ونيمار، أن يقدم كرة هجومية جميلة.

مدرب إشبيلية ومنتخب تشيلي السابق تحدث في المؤتمر الصحفي قائلاً: "عندما كنت طفلاً ثم مراهق، كان من المستحيل أن تفوز في البرازيل على فريق برازيلي، لكن الآن الأمور تعادلت والخصائص تغيرت، الفريق لديه تاريخ كبير، بيليه ونيمار، مما يدفعنا للعب بتلك الطريقة".

Acertando os detalhes finais depois da apresentação! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/5mjffYETF1 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 18, 2018

وواصل سامباولي: "أنا في مكان يقدم كرة القدم الأفضل، حيث يأتي أفضل اللاعبين، علينا الاهتمام أكثر بالمواهب، وهذا هو التحدي".

وعن العروض الني وصلت له: "لقد وصلتني عروضًا من ساو باولو، كروزيرو، فلامنجو، سانتوس، الآن هو وقته".

وعن رودريجو الذي سينتقل لصفوف ريال مدريد في صيف 2019: "من أجل مسيرته المهنية، وسيكون من المهم أن يوطد نفسه أكثر هنا، لكن ليس لي أن أقرر ذلك".

ورحل سامباولي من تدريب الأرجنتين، بعدما فشل في قيادة التانجو بكأس العالم، وخرج من ثمن نهائي المسابقة بالخسارة من فرنسا بنتيجة 4-3.