سامباولي: ميسي يعاني من تدمير المجتمع الأرجنتيني

خورخي سامباولي المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين يؤكد أن ليونيل ميسي يعاني من عادات مجتمعية أرجنتينية سيئة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي ضد ما يوجه إليه من انتقادات مع المنتخب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سامباولي وأكد خلالها أنه نفسه عاني من أزمات ومشاكل المجتمع الأرجنتيني عندما كان مديرًا فنيًا.

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وقال سامباولي: "بعيدًا عن قدراته الفنية، ميسي مجرد انسان، الأرجنتينيون يعانون من أجل الاستمتاع بما يقدمه بينما يحصل مشجعي برشلونة على كل ما يتمنوه".

وأضاف: "هو يعاني الكثير مما عانيته أنا بنفسي، ولا يستطيع أن يظهر للعالم ما هو حقًا عليه عندما يلعب مع الأرجنتين".

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وأكمل: "المجتمع الأرجنتيني يستمتع حقًا بتدمير الأشياء أكثر من الاستمتاع بنجاحها، وكونك مديرًا فنيًا لفريق في أمريكا الجنوبية يجعل الأمور صعبة للغاية، فلا تتواصل مع نجومك، ويكون لدينا مساحة ضيقة من الوقت لزرع القيم التي نريدها وفلسفتنا في اللعب".

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين رفقة سامباولي كان مهددًا بمغادرة كأس العالم من دور المجموعات وخرج من دور الـ 16 أمام البطل فرنسا.