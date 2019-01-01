سالم سلطان : مواجهة العين صعبة وهدفنا البطاقة الآسيوية

شدد سلطان على رغبة العنابي في تحقيق الفوز من أجل الحصول على المركز الرابع

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد سالم سلطان لاعب نادي الوحدة الإماراتي على أهمية مباراة فريقه المقبلة والأخيرة في دوري الخليج العربي أمام نادي العين.

وشدد سلطان على رغبة العنابي في تحقيق الفوز من أجل الحصول على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في أبطال آسيا من بوابة الملحق.

🎤- مدرب المنتخب الإماراتي مارفيك يضم عموري لاعب #الهلال إلى قائمة المنتخب، في المعسكر الذي سيبدأ في شهر يوليو. pic.twitter.com/m3xyzk6RCq — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 25, 2019

الوحدة يواجه العين غداً الأحد على ملعبه آل نهيان في أبو ظبي بختام الجولة الـ26 والأخيرة من منافسات دوري الخليج العربي.

العنابي يحتاج للفوز من أجل احتلال المركز الرابع، في ظل احتلاله المركز الخامس برصيد 43 نقطة، فيما يحتل العين المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وعن هذه المواجهة قال سلطان في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" : أتوقع مباراة صعبة وحافلة بالندية والإثارة بين الفريقين طوال فتراتها، لكن الوحدة يملك سلاحي الأرض والجمهور.

وأنهى اللاعب تصريحاته : "سنحاول الاستفادة منهما قدر الإمكان، لتحقيق هدفه من المباراة بالحصول على النقاط الثلاث، بالإضافة إلى رغبة اللاعبين أيضاً في إنهاء الموسم بشكل جيد".