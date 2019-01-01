سالم الهاجري: مواجهة الأهلي مباراة الموسم ولا نشعر بالضغط

لاعب السد يدعو الجمهور لمؤازرة اللاعبين ثم الاحتفال سويًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سالم الهاجري؛ لاعب السد القطري، على شعور فريقه بالأريحية وعدم وجود أي ضغوط على اللاعبين، معربًا عن تمنيه التتويج بلقب دوري نجوم قطر أمام الأهلي.

الزعيم يلاقي الأهلي غدًا الخميس، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الـ21 من دوري نجوم قطر، ويسعى السد للفوز باللقاء، حتى يتوج رسميًا بطلًا للموسم الجاري، قبل انتهاء الدوري بجولة واحدة

الهاجري قال، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مواجهة الأهلي هي مباراة الموسم بالنسبة لنا ولا بديل عن الفوز، كان أمامنا فرصة الحسم أمام الدحيل، لكن تعادلنا، الآن أمامنا فرصة أخرى للتتويج على ملعبنا لتكتمل الفرحة مع جماهيرنا".

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وأضاف: "سيكون إنجازًا كبيرًا لمعظم اللاعبين الشباب بالفريق والذين لم يحققوا لقب الدوري من قبل، ننتظر هذه اللحظة بحماس كبير ونسعى بقوة لتحقيق ذلك، ولا توجد أي ضغوطات علينا".

لاعب الزعيم اختتم: "ننتظر حضور الجمهور حتى نفرح معه، وسنسعى بقوة لتحقيق الفوز من أجل حصد لقب الدوري رسميًا".

يذكر أن السد يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس بـ33 نقطة.