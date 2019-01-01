سالم العجالين: احترامنا للمنتخب السوري وراء فوزنا عليه

لاعب المنتخب الأردني يؤكد على أن مراقبة نجوم سوريا وراء الفوز بالمباراة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سالم العجالين، لاعب المنتخب الأردني، على أن فريقه تمكن من تقديم مباراة كبيرة، استحق فيها الفوز على نظيره السوري.

المنتخب الأردني تمكن من تحقيق الفوز على نظيره السوري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا 2019.

العجالين أضاف خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، أنه تعرض لإصابة قوية في بداية المباراة، ولكن لا قيمة لها أمام مصلحة بلده الأردن.

الأردن 🇯🇴 أول المتأهلين إلى ثمن نهائي #كأس_آسيا2019 بعد الفوز على نسور قاسيون 🇸🇾 #كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/AtVyelhN6l — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

لاعب الأردن تابع: "احترمنا المنتخب السوري مثل ما فعلناه أمام أستراليا، وسنفعله أمام كل المنافسين، لأنهم يمتلكون لاعبين مميزين ونحن كذلك".

سالم العجالين اختتم حديثه قائلًا: "مراقبتنا لنجوم المنتخب السوري ومفاتيح لعبهم، وراء حصولنا على ثلاث نقاط مهمة في مشوارنا".

المنتخب الأردني أول منتخب يحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا، بعد تحقيق انتصارين على استراليا ثم سوريا.