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كأس آسيا

سالم الدوسري: نحترم جميع المنتخبات والبدلاء أهم من الأساسيين

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مهاجم المنتخب السعودي يتحدث عن مشوار الأخضر بكأس آسيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي، على أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2019، لأن الجميع لديه فرص للتويج.

وأضاف الدوسري خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، أن جميع المنتخبات متساوية بالأداء والفرص، وأن كل اللاعبين يتشرفوا بتمثيل شعار الوطن السعودي.

وتحدث سالم الدوسري عن علاقة اللاعبين ببعض، حيث قال: "اللاعب الذي يتواجد على الدكة، أهم من المتواجد في أرض الملعب، ونحن متعاهدون أن نكون على قلب واحد".

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وأشار مهاجم الأخضر إلى أن التركيز منصب في مواجهة كوريا الشمالية، ولا يشغل بال اللاعبين سوى تحقيق الفوز.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الكوري الشمالي، مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس آسيا المقامة بالإمارات.

ويقع المنتخب السعودي بالمجموعة الخامسة، رفقة كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

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