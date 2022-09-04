سالم الدوسري .. لماذا تعترض؟ دياز يستحق منك الشكر لا الغضب

الهلال هزم الفتح وسط لقطة غير جيدة لنجمه الدوسري

نجح الهلال في تخطي اختبار صعب جدًا بتفوقه على الفتح في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي بهدف دون رد سجله لوسيانو فييتو في الشوط الأول.

اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الإحساء شهد لقطة مؤسفة وغريبة من النجم السعودي سالم الدوسري.

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الجناح الموهوب اعترض بشدة وأبدى غضبه الشديد على تغييره بواسطة المدرب رامون دياز قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة تقريبًا، وقد فشلت محاولات المدرب الأرجنتيني في احتواء غضبه تمامًا.

الغريب في الأمر أن الدوسري قدم 72 دقيقة سيئة ، إذ لم يُسجل أو يصنع أي هدف، بل حتى لم يُسدد أي كرة على مرمى الفتح، وقد أهدر فرصة سهلة جدًا بداية اللقاء، ودفاعيًا لم يُقدم اللاعب الأداء المطلوب حيث لم يقطع أو يُشتت أي كرة.

ما فعله دياز من إخراجه للدوسري هو المنطقي والطبيعي، بل نستطيع القول أنه تأخر كثيرًا في تغييره، خاصة مع امتلاك الهلال لدكة بدلاء قوية جدًا ولاعبون يستطيعون تقديم الإضافة حال لم يُوفق أي من الأساسيين، وقد رأينا كيف انتعش الهجوم بدخول ميشايل أرض الملعب.

Shahid

بل حقيقة الأمر أن دياز يستحق الشكر لا الغضب من الدوسري لأنه يُشركه أساسيًا رغم مستواه المتواضع منذ بداية الموسم، إذ لم يستطع إحراز أي هدف واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.

الواضح أن اللاعب لم يدخل بعد أجواء الدوري السعودي وانطلاقة الموسم ولذا طبيعي أن يلجأ المدرب دياز لخيارات أخرى خاصة مع وفرتها في الهلال، والطبيعي والمطلوب من الدوسري أن يُظهر التزامًا كاملًا واجتهادًا أكبر في التدريبات والمباريات ليستعيد مستواه الكبير الذي جعل العديد يُصنفه اللاعب الأفضل في السعودية خلال المواسم الأخيرة قبل أن يسحب سلمان الفرج اللقب منه الموسم الماضي.

ردود فعل الجمهور الهلالي على ما حدث كانت شديدة اللهجة ضد سلوك الدوسري، وقد طالب العديد بموقف حازم من دياز حتى لا يحدث أي خلل في غرفة ملابس الفريق، كما نرى من خلال بعض التغريدات أدناه ..