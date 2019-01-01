سالم الدوسري: طموحنا لم يتوقف بعد الفوز على الترجي

هل يستطيع الهلال الوصول لنهائي كأس العالم للأندية؟

عبر سالم الدوسري، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الزعيم بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وقبله بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال نجح في الوصول لنصف نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على الترجي التونسي في ربع النهائي بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم أمس السبت.

الدوسري قال خلال تصريحات للحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله على الإنجاز العظيم، التتويج بكأس آسيا إنجاز تاريخي، وبالعكس شرفنا المملكة العربية السعودية أحسن تشريف".

وعن طموحات الهلال في المونديال قال سالم: "لم نأتي هنا لمجرد المشاركة، ولكننا نطمح إلى أبعد شيء نصل له، وهناك أهداف خاصة إن شاء الله نحققها".

المعيوف: احترمنا لـ الترجي أهلنا إلى نصف النهائي

مهاجم الهلال تابع: "أهدافنا طموحنا عالي والهلال فريق بطولات، لعبنا مباراة وتخطيناها وباقي لنا مباراة أمام فلامنجو، كل مباراة ولها أساليبها ومميزتها، وخطوة بخطوة إن شاء الله".

واختتم الدوسري تصريحاته قائلًا: "أقدم كل المجهود الذي استطيع تقديمه لإسعاد جمهور الهلال العظيم، وسر التميز كلنا في الملعب كتلة واحدة ومجموعة واحدة، وهذا هو سبب تميزي في المباراة".

الهلال سيواجه فلامنجو البرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب الفائز في النهائي أمام المنتصر من لقاء مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي.