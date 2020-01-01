سالم الدوسري: الدوري الإسباني أثر على نفسيتي .. وطموحي كبير مع الهلال

الدوسري يتحدث عن الفائدة وراء احترافه بالدوري الإسباني.

أكد سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، على أن طموحه مع ناديه لا يزال عاليًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى الحصول على جائزة أفضل لاعب بقارة آسيا رفقة الزعيم خلال الفترة القادمة.

الدوسري قاد الهلال للتتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا 2019، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019-2020، بعدما قدم مستوى مميز للغاية.

وقال الدوسري خلال تصريحات نشرها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "أريد تحقيق لقب أفضل لاعب في آسيا، وطموحي لا يزال عالي مع فريق الهلال".

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وتحدث سالم عن هدفه في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث قال: "كنت أشعر بأنني سأسجل في المباراة النهائية، بعد مباراة الاتحاد، وأيضًا بعد تسجيلي هدفًا في مرمى السد القطري، لأنني شعرت بأنني وصلت إلى المستوى الذي أتمناه".

لاعب الهلال تابع: "هناك فارقًا بين الدوريين السعودي والإسباني، ولكن هذا الأمر تعود على عطية اللاعب، ويستطيع أخذ الفائدة وترك الذي لا يفيد مع الفريق".

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وواصل: "احترافي في إسبانيا أثر على نفسيتي كلاعب، لأنني كنت ألعب في دوري من أفضل 5 دوريات على العالم، وهو الأمر الذي يدفعك للحماس، وأتحدث عن نفسي، طموحي لا يتوقف".

يذكر أن سالم الدوسري كان قد انتقل إلى فريق فياريال الإسباني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في يناير 2018، وشارك في مباراة وحيدة أمام ريال مدريد، بالجولة الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.