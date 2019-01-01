سالزبورج يفتح الباب أمام انضمام هالاند ليوفنتوس

كيف رد ريد بول سالزبورج على عرض يوفنتوس من أجل هالاند؟

رد نادي ريد بول سالزبورج النمساوي على عرض بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس من أجل ضم الجوهرة النرويجية إيرلينج هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان هالاند قد وصلته العديد من العروض من كبار الأندية الأوروبية عقب أدائه المميز هذا الموسم خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الحديث عن اقترابه من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، انضم يوفنتوس إلى قائمة المهتمين وأرسل عرضًا للاسفسار عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الشاب.

وحول ذلك، جاء رد النادي النمساوي ليفتح الباب أمام رحيل اللاعب عن صفوف الفريق ولكن ليس في الوقت الحالي، أي ليس قبل نهاية هذا الموسم.

وجاء في رد النادي أيضًا والذي نقلته كالتشيو ميركاتو أن ريد بول سالزبورج يبلغ يوفنتوس وجميع المهتمين بالتعاقد مع اللاعب أنه لا نية لرحيله في الشتاء.

وأضافوا: "هدفنا الآن أن يكمل هالاند معنا الموسم الحالي حيث نحتاج إلى جميع لاعبينا من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات محليًا وأوروبيًا، وبعدها من الممكن أن ننظر في العروض المتاحة"

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يذكر أن إيرلينج هالاند يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ويقدم أداء مميزًا مقارنة بسنه مما يجعل الأندية تتهافت عليه حتى لا تكرر الندم الذي حدث بعد انتقال كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان.