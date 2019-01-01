ساكي: ميلان الخاص بي كان ليفوز بدوري الأبطال في وجود اللعب النظيف

ساكي وفريق ميلان الخاص به من أساطير الكرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رد مدرب ميلان السابق أريجو ساكي على تصريحات مدير النادي في عهده أدريانو جالياني بخصوص صعوبة تحقيق الانتصارات التي وصل لها الفريق إذا كانت حاضرة قواعد اللعب النظيف.

وهيمن ميلان على أوروبا في عهد ساكي وحقق لقب دوري الأبطال في ثلاث مناسبات، ولكن يعاني الآن للوصول لنفس البطولة بسبب قواعد اللعب النظيف.

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وقال ساكي مع "ميدياست": "لا أتفق مع جالياني، فريقي هذا كان ليفوز في أوروبا حتى في وجود قواعد اللعب النظيف".

وأكمل: "كنا سنستثمر أموال الفوز بدوري الأبطال ونستمر في النجاحات، هل تعرف أن نابولي وقتها كان يدفع أعلى الرواتب ولكن نحن سيطرنا؟".

ويحتل ميلان حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ويلعب مع بارما مساء السبت ضمن الجولة 33 من المسابقة.