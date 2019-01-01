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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ساكي: ميلان الخاص بي كان ليفوز بدوري الأبطال في وجود اللعب النظيف

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Getty Images
ساكي وفريق ميلان الخاص به من أساطير الكرة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رد مدرب ميلان السابق أريجو ساكي على تصريحات مدير النادي في عهده أدريانو جالياني بخصوص صعوبة تحقيق الانتصارات التي وصل لها الفريق إذا كانت حاضرة قواعد اللعب النظيف.

وهيمن ميلان على أوروبا في عهد ساكي وحقق لقب دوري الأبطال في ثلاث مناسبات، ولكن يعاني الآن للوصول لنفس البطولة بسبب قواعد اللعب النظيف.

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وقال ساكي مع "ميدياست": "لا أتفق مع جالياني، فريقي هذا كان ليفوز في أوروبا حتى في وجود قواعد اللعب النظيف".

وأكمل: "كنا سنستثمر أموال الفوز بدوري الأبطال ونستمر في النجاحات، هل تعرف أن نابولي وقتها كان يدفع أعلى الرواتب ولكن نحن سيطرنا؟".

ويحتل ميلان حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ويلعب مع بارما مساء السبت ضمن الجولة 33 من المسابقة.

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