ساق سيارته من إسبانيا للدنمارك ورفض الخضوع لفحوصات كورونا .. لاعب الليجا المتمرد

أعلن سيلتا فيجو اليوم عن توقيع غرامة قدرها 60 ألف يورو على لاعبه الدنماركي بيوني سيستو بسبب مغادرته لإسبانيا قبل شهرين متجهًا للدنمارك دون إذن النادي.

يأتي هذا في أول خطوة يتخذها النادي ضد اللاعب الذي اتسمت تصرفاته بالغرابة في الفترة الماضية بشكل واضح، بعدما خرق كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

سيستو قام بمغادرة إسبانيا في الـ 27 من شهر مارس الماضي دون أن يحصل على إذن ناديه متجًا للدنمارك حيث تتواجد أسرة اللاعب.

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ساق اللاعب سيارته من إسبانيا للدنمارك ضاربًا بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية عرض الحائط، وخارقًا للأمر الحكومي المباشر بمنع التجول.

اتخذ اللاعب ذلك القرار بعدما قررت الحكومة الإسبانية مد حالة الطوارئ حتى الـ 11 من أبريل، ولعدم وجود رحلات طيران اختار أن يسوق سيارته لمدة 26 ساعة لمسافة حوالي 3000 كيلو متر.

السماح بعودة التدريبات الجماعية في إسبانيا وتحديد أيام المباريات

وكانت الحكومة الإسبانية تفرض غرامة قدرها 600 يورو على كل شخص يقوم بخرق التعليمات الخاصة بالتباعد المجتمعي وحظر التجول في تلك الفترة.

ولم يكن تصرف اللاعب الذي قام به في شهر مارس هو الأول الذي يثير به الجدل، حيث خرج في تصريحات صحفية عام 2019 أكد من خلالها أن حميته الغذائية مكونة من الفواكه فقط ولا شيء آخر.

وكان سيلتا فيجو قد أعلن في مارس عن قراره بحل الأزمة بشكل داخلي، دون الإعلان عن تفاصيلها لكن كل ذلك تغير مؤخرًا، ربما بسبب تصرفات اللاعب الأخيرة.

وبالرغم من كل ذلك خرج اللاعب في تصريحات صحفية وأكد على ندمه على تصرفه الذي أثار غضب ناديه، وقال في تصريحه لـ "كادينا كوبي": "لقد تحدثت مع سيلتا وأعلم أنني يجب أن أتلقى عقابي، وأعلم أن ما قمت به لا يوجد له عذر".

عاد اللاعب وأثار الجدل مطلع شهر مايو الجاري وأكد أنه لم يستغل فترة التوقف في التدرب البدني مثلما قام كل زملائه بأي شكل من الأشكال.

وقال سيستو: "لم أتدرب بأي شكل من الأشكال، فقط قمت بتحسين صحتي النفسية بأكثر من طريقة، وفكرت مليًا في الأمور التي مررت بها والتي ستأتي في المستقبل".

وأكمل: "لدي أسبابي الخاصة للاستمرار مع سيلتا فيجو، بشكل شخصي أرى أنني أستطيع التطور بشكل أكبر، كما أن طموح النادي له عامل كبير".

أزمات اللاعب استمرت مؤخرًا عقب العودة للتدريبات، حيث رفض الخضوع لفحوصات فيروس كورونا خلال المرحلة الأولى من العودة، وبالتالي لم يشترك مع زملائه من جديد، وهو ما أثار حفيظة مديره الفني ورئيس النادي.

وقال المدير الفني أوسكار جارسيا: "هو لاعب سأحب أن يتواجد في التدريبات مثل الجميع، لكن في الوقت الحالي الأمر غير ممكن القيام به بتلك الطريقة، كما قال رئيس النادي كارلوس مورينيو في تصريح مقتضب حول اللاعب: "يمثل مشكلة لنا".

جدير بالذكر أن سيستو كان قد خضع للفحوصات خلال المرحلة الثانية منها وعاد للتدريبات مؤخرًا مع النادي، ومن المنتظر أن يتواجد في المرحلة الثالثة أيضًا بشكل طبيعي.