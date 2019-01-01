سافيتش يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد مجددًا

الصربي مستواه تراجع كثيرًا الموسم الجاري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

عاد متوسط الميدان الصربي، سيرج ملينكوفيتش سافيتش، لاعب لاتسيو الإيطالي، إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، تدعيماته في قيادة ريال مدريد بولايته الثانية عقب توليه المسؤولية الإثنين الماضي.

وخلف زيدان، كل من جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، بعد عامين ونصف تولى فيها مهمة تدريب الملكي.

وأعلن ريال مدريد صباح اليوم، عن ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من صفوف بورتو البرتغالي.

وكان سافيتش قد تم ربطه بالانضمام لصفوف الملكي في الصيف الماضي، لكن مغالاة النسور الإيطالية في المطالب المادية، حال دون إتمام الصفقة.

أسبوع سيطرت عليه الفوضى خارج الملعب وإنتهى بإعلان حالة الطوارئ...فهل تمر المرور الكرام؟ #YallaGoal pic.twitter.com/qsO3QS5Dui — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

وطلب لاتسيو 120 مليون يورو، لكن تراجع مستوى اللاعب في الموسم الجاري، قد يجعل قيمة انتقاله تقل إلى 90 مليون يورو.

ويعد ميلان ويوفنتوس وإنتر، من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الصربي الدولي.

وسجل الصربي البالغ 24 عامًا، 4 أهداف وصنع 2 في 31 مباراة بقميص الفريق اللاتسيالي.