النتائج المباشرة
الانتقالات

سافيتش يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد مجددًا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الصربي مستواه تراجع كثيرًا الموسم الجاري
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

عاد متوسط الميدان الصربي، سيرج ملينكوفيتش سافيتش، لاعب لاتسيو الإيطالي، إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، تدعيماته في قيادة ريال مدريد بولايته الثانية عقب توليه المسؤولية الإثنين الماضي.

وخلف زيدان، كل من جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، بعد عامين ونصف تولى فيها مهمة تدريب الملكي.

وأعلن ريال مدريد صباح اليوم، عن ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من صفوف بورتو البرتغالي.

اختيارات المحررين

وكان سافيتش قد تم ربطه بالانضمام لصفوف الملكي في الصيف الماضي، لكن مغالاة النسور الإيطالية في المطالب المادية، حال دون إتمام الصفقة.

وطلب لاتسيو 120 مليون يورو، لكن تراجع مستوى اللاعب في الموسم الجاري، قد يجعل قيمة انتقاله تقل إلى 90 مليون يورو.

الإرث الملعون | الخارج من سسكا موسكو مفقود

ويعد ميلان ويوفنتوس وإنتر، من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الصربي الدولي.

وسجل الصربي البالغ 24 عامًا، 4 أهداف وصنع 2 في 31 مباراة بقميص الفريق اللاتسيالي.

إغلاق