سافيتش يقترب من مانشستر يونايتد

الصفقة تقترب من الحسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أصبح قريباً من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

ويبحث يونايتد عن لاعب خط وسط لدعم صفوفه، وطُرح اسم سافتيش بالإضافة إلى برونو فيرنانديش، نجم سبورتينج لشبونة.

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وذكرت "لاجازيتا" أن وكيل سافيتش ماتيا كيزمان متواجد في إنجلترا من أجل مناقشة التفاصيل الأخيرة من الصفقة بين الأطراف المعنية.

مانشستر سيدفع قرابة 75 مليون يورو، و15 إضافية في شكل حوافز، بحسب التقرير، ليصل إجمالي الصفقة لقرابة 90 مليوناً.

وتحدث التقرير أن راتب الصربي سيكون خمسة ملايين و800 ألف يورو موسمياً، بحسب الاتفاق مع كيزمان.

وبحسب الصحيفة،انتقال سافيتش المتوقع سيفتح الباب لرحيل بول بوجبا إلى ريال مدريد أو يوفنتوس بعدما طالب اللاعب بخوض تحدي جديد في وقت سابق هذا الصيف.

وفي نفس السياق، طرحت "ديلي ميل" فكرة أن يتعاقد يونايتد مع كريستيان إيريكسن من توتنهام حتى في حال عدم بيع بوجبا.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام توتنهام ودياً مساء الخميس ضمن تحضيرات الناديين للموسم المقبل.