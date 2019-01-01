سافيتش: الخسارة أفضل من أن أكون بعجرفة هيندرسون

نجم أتليتيكو مدريد سافيتش يفتح النار على نجم ليفربول جوردان هينديرسون بعد هزيمة مونتينيجرو أمام إنجلترا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يرى نجم منتخب الجبل الأسود ــ مونتينيجرو ــ ستيفان سافيتش أن الخسارة بنتيجة خمسة أخداف مقابل هدف أفضل من أن يكون متعجرفًا مثل هيندرسون.

وكانت مباراة المنتخبين قد انتهت بفوز إنجلترا بخماسية مقابل هدف وحيد، رغم تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة السابعة عشر من زمن شوط المباراة الأول.

وأشار سافيتش عقب المباراة إلى العجرفة التي يتعامل بها نجم وسط ميدان ليفربول والمنتخب الإنجليزي جوردان هيندرسون والتي أثارت غضب لاعبي المنتخب المونتينيجري.

وقال سافيتش: "الجميع يعلم أن المنتخب الإنجليزي يمتلك مقومات أعلى منا بكثير، ولكن الفوز والخسارة ليست أهم من الاحترام في كرة القدم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد كان هيندرسون متعجرفًا بشكل كبير حين أخبر لاعب منتخبنا بأنه سيعطيه قميصه بعد المباراة بعد اشتباك طبيعي بينهما"

وتابع: "أفضل الخسارة بهذه النتيجة على أن أظهر عدم الاحترام بهذه الطريقة للاعبي الفريق الآخر، كرة القدم رياضة احترام المنافس قبل التغلب عليه"

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يذكر أن لاعبي المنتخب الإنجليزي كانوا قد تعرضوا للهتافات العنصرية من قبل جماهير الجبل الأسود في هذه المباراة، حيث كان رحيم ستيرلينج هو الضحية الأبرز.